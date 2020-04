Amoêdo: ‘Há duas opções: renúncia ou processo de impeachment’

Para João Amoêdo, que disputou a última eleição presidencial pelo Novo, as denúncias feitas por Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro deixam apenas duas opções para o presidente: renunciar ou sofrer o processo de impeachment.

Amoêdo considerou importantes as provas apresentadas por Moro ao Jornal Nacional mostrando troca de mensagens com o presidente nas quais ficam claras as tentativas de interferência política de Bolsonaro na direção da PF.

“Depois das provas apresentadas por Sérgio Moro ao Jornal Nacional, Jair Bolsonaro perdeu as condições de se manter na presidência da República. Há duas opções: a renúncia ou o processo de impeachment”, afirma Amoêdo.