Amoêdo ironiza desejo de Bolsonaro por assinatura digital

Equipe BR Político

Com o presidente Jair Bolsonaro fazendo lobby para que a Justiça Eleitoral permita a coleta de assinaturas digitais para a fundação do Aliança Pelo Brasil (APB), o presidente do Novo, João Amoêdo, ironizou a ambição bolsonarista pela aceitação da tecnologia. Para Amoêdo, “chama a atenção” de que o atual ocupante do Palácio do Planalto seja contra as urnas eletrônicas na eleição, mas queira fundar seu partido com apoiadores colhidos por meio digitais. “Chama atenção que Bolsonaro defenda o voto impresso, mas deseje utilizar assinatura digital para a formação do partido”, disse em suas redes sociais. O Novo foi fundado em 2011, mas só conseguiu seu registro em 2015.