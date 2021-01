Amoêdo lembra: ‘Setor automotivo recebeu mais de R$60 bi em subsídios’

A notícia que a Ford irá encerrar sua produção no Brasil fez o presidente do Novo, João Amoêdo, lembrar o quanto o setor foi beneficiado por subsídios nas últimas décadas. “O setor automotivo recebeu mais de R$60 bilhões em subsídios desde 2003. Apesar desta ‘ajuda’, as montadoras não são competitivas. A Ford anunciou que não produzirá mais no Brasil”, disse o político.

A solução para Amoêdo é o fim dos subsídios e a aprovação de reformas estruturantes. “Subsídios não funcionam. Precisamos de reformas estruturais para reduzir o ‘custo Brasil'”, afirmou. Nesta segunda-feira, a montadora anunciou que não irá mais produzir veículos no País e que fechará suas três fábricas.