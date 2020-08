Amoêdo: ‘O Novo defende a Lava Jato’

Candidato do Novo à Presidência na eleição passada, João Amoêdo usou suas redes sociais para afirmar que o partido defende a Lava Jato. Amoêdo questionou o comportamento do Procurador-geral da República, Augusto Aras, que tem criticado o sistema de atuação das forças-tarefas do Ministério Público Federal, em especial a Lava Jato.

“Ao atacar a Lava Jato, Aras atua como oposição à própria instituição que representa. Os brasileiros apoiam a Lava Jato, a mais bem sucedida operação contra a corrupção”, disse.

“Se o PGR não representa a instituição e nem o interesse dos brasileiros, quais interesses ele representa?”, questionou.

Amoêdo reforçou o apoio do Novo à Lava Jato.

“O Novo defende a Lava Jato e um Brasil sem impunidade e sem corrupção. Por isso, a bancada do Novo protocolou um requerimento convidando o PGR para esclarecer suas declarações sobre a Lava Jato”, disse.