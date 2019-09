Amoêdo questiona ‘benefícios’ para o PSL

Equipe BR Político

João Amoêdo, que concorreu contra Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, flagrou um “benefício” para o PSL, partido do presidente. O candidato do Novo no pleito de 2018 fotografou um caminhão da sigla no meio da Avenida Atlântica, no Rio, servindo como base para quem quiser se filiar ao partido. “Fiquei imaginando se os outros 32 partidos pudessem e resolvessem fazer a mesma coisa”, questionou Amoêdo.