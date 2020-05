Amoêdo rebate Eduardo ao apontar fake news replicada por parlamentar

O ex-presidenciável João Amoedo (Novo) rebateu ofensa do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), chamando-o de “protozoário”, por ter defendido o inquérito das fake news aberto pelo STF. “O deputado Eduardo Bolsonaro mostrando na prática como funciona uma rede de fake news e desinformação: repete-se e dissemina-se uma mentira várias vezes para destruir reputações. O humorista não foi preso”, escreveu Amoedo no Twitter, em referência ao humorista Reynaldo Bianchi Junior, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal no âmbito da investigação, na manhã de quarta, 27.

Não houve mandado de prisão de nenhum dos atingidos pela ação. Mesmo assim, uma mensagem mentirosa que afirma que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu a prisão do humorista foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais, inclusive por Eduardo Bolsonaro.