Amoêdo sobre Bolsonaro: ‘Totalmente irresponsável’

Vera Magalhães

O ex-presidente do Partido Novo e ex-candidato da sigla à Presidência, João Amoêdo, foi um dos primeiros políticos a repudiarem publicamente a atitude de Jair Bolsonaro neste domingo, quando apoiou as manifestações e, depois, participou delas, inclusive rompendo o isolamento a que estava submetido e cumprimentando apoiadores com a mão.

“Depois de divulgar as manifestações pelo Brasil o presidente agora vai às ruas e incentiva aglomerações e o contato físico. Atitude totalmente irresponsável. O deslumbramento com o poder, do chefe da nação, prejudica a todos”, escreveu.