Anápolis pode receber espaço para quarentena, diz Caiado

Equipe BR Político

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o governo federal avalia a possibilidade de a Base Aérea de Anápolis receber a estrutura de quarentena para brasileiros que não apresentaram sintomas do novo coronavírus e queiram voltar de Wuhan, epicentro do surto, ao Brasil. “Fui informado domingo (2/2) à noite pelo ministro da Defesa, general Fernando e por @onyxlorenzoni”, escreveu Caiado nesta tarde de segunda, 3, no Twitter.

De acordo com o ministro da Casa Civil, Florianópolis e alguma cidade do Nordeste também são consideradas como alternativas de espaço no atual processo de retirada de brasileiros da China. “Vamos trazer os brasileiros da China, mas não podemos colocar toda a população brasileira sob risco”, disse Alcolumbre à Rádio Gaúcha. O avião da Força Aérea Brasileira deve fazer escala em Israel.