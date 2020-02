Anastasia confirma que se filia ao PSD na próxima semana

Gustavo Zucchi

O senador Antonio Anastasia, atualmente do PSDB, confirmou em suas redes sociais que deixará de ser tucano. Ele disse que na próxima semana estará se filiando ao PSD, como já era esperado há algum tempo. “Aceitei o convite desse importante partido para ingressar em seus quadros e participar de seu esforço em prol de Minas Gerais e do Brasil”, escreveu. “Minha saída do PSDB não tem nenhuma vinculação com qualquer pessoa ou posição partidária”, afirmou.

Foi parabenizado pelo também senador Otto Alencar (PSD-BA), que comemorou a chegada do ex-governador mineiro ao partido. “O PSD se fortalece muito em Minas Gerais e no Congresso Nacional com sua chegada. Minas de JK, o maior de todos. PSD de Anastasia, nosso partido com um líder referência nacional. Seja bem-vindo”, disse. Com a mudança, a bancada do PSDB passa a ter sete senadores e a do PSD vai para 10.