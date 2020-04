André Mendonça agradece ‘confiança’ de Bolsonaro

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, usou o Twitter agora a pouco para a agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela “confiança” na indicação. A nomeação do ex-AGU está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28.

“Agradeço ao presidente Bolsonaro por confiar a mim a missão de conduzir as políticas públicas de Justiça e Segurança do nosso País”, escreveu. Mendonça é definido por Bolsonaro como “terrivelmente evangélico” e estava cotado para ser indicado a uma vaga no STF.

“Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida. Conto com o apoio do povo brasileiro! Que Deus nos abençoe!”, finalizou.