André Mendonça é o novo Ministro da Justiça

O advogado-geral da União, André Mendonça, é o substituto de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28.

O substituto de Mendonça na AGU será José Levi Mello do Amaral Júnior, que até então atuava como procurador-geral da Fazenda Nacional. O ex-AGU era cotado para ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma das vagas a serem abertas no STF. Segundo Bolsonaro, Mendonça se enquadra no perfil “terrivelmente evangélico” que ele busca para o cargo.