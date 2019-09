André Moura para coordenar campanha de Witzel

Equipe BR Político

O ex-líder do governo na Câmara na gestão do presidente Michel Temer, André Moura (PSC), pode ser acomodado na Casa Civil do governador Wilson Witzel (PSC), mas para atuar como coordenador nacional da campanha do ex-magistrado ao Palácio do Planalto, informa O Dia. Hoje ele comanda a Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio em Brasília.

Moura foi um dos maiores escudeiros de Eduardo Cunha na gestão Temer. Nas três ações penais das quais é réu no STF, Moura é investigado por crimes como formação de quadrilha, improbidade administrativa, crime de responsabilidade, peculado e desvio, por ter continuado usando bens e serviços custeados pela prefeitura de Pirambu (SE), como alimentos, celular e veículos da frota municipal.

Na Operação Lava Jato, ele é suspeito de atuar em conjunto com outros aliados de Cunha para chantagear o grupo Schahin.