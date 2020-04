Angelo Coronel quer depoimento presencial de Moro na CPMI das Fake News

Presidente da CPMI das Fake News, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) não crê que o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro no Congresso deva ocorrer de forma virtual. “Se o pedido for aprovado pelo plenário da comissão, ele será chamado para comparecer quando voltarmos com as sessões presenciais”, disse Coronel em suas redes sociais.

Vários parlamentares já fizeram pedidos para convocar Moro, incluindo o próprio Coronel. O senador acredita que uma sessão virtual poderia prejudicar o depoimento do ex-ministro, já que a dinâmica das perguntas não é a mesma. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), quer reavaliar a situação da pandemia de coronavírus no próximo de 15 de maio. Caso seja possível, as comissões presenciais devem ser retomadas em junho.