Aníbal: ‘Novo PSDB não significa nada’

Vera Magalhães

O suplente de senador José Aníbal (PSDB-SP) disse nesta manhã em entrevista à Jovem Pan que o “Novo PSDB“, slogan martelado pelo grupo do governador João Doria sobre o qual escrevi mais cedo aqui no BR Político, “não significa nada”. “Aquela foto do Doria com o Alexandre Frota com um cartaz Novo PSDB significa o quê? A meu ver, nada. Isso não diz nada ao eleitor, ao cidadão”. Para ele, que já foi presidente nacional do partido, o PSDB está carente de debates e ideais.

Aníbal disse que nesta quarta-feira haverá uma reunião da Executiva do PSDB para decidir qual deve ser a posição do partido em relação ao governo Jair Bolsonaro. Ele e um grupo vão defender que os tucanos se declarem como de oposição política ao presidente, ainda que apoiando reformas que estão no “DNA” da legenda. Na reunião também deve ser discutida a situação dos filiados acusados em escândalos de corrupção, como Aécio Neves e Beto Richa. Ele defendeu que a solução seja seguir o que prevê o Código de Ética do PSDB: expulsão apenas em caso de condenação judicial.

