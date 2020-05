Anistia Internacional Brasil critica Bolsonaro por crise com Teich

A Anistia Internacional Brasil criticou o presidente Jair Bolsonaro diante do pedido de demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde. Em nota, pediu que o governo adote medidas baseadas em evidências científicas. “Até o momento, o governo federal não apresentou medidas adequadas para o enfrentamento dessa crise. E a postura do presidente Jair Bolsonaro dificulta ainda mais as urgentes respostas que precisam ser dadas para superarmos esse momento”, diz o texto da organização.

A saída do ministro ocorreu na esteira da insistência de Bolsonaro pela recomendação do uso da cloroquina no tratamento de coronavírus irrestritamente, mesmo sem nenhum estudo que tenha identificado benefício do medicamento na cura da covid-19.