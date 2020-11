Anitta pede voto de mudança no Rio

Marcelo de Moraes

Sem precisar citar o nome de Eduardo Paes ou de Marcelo Crivella, a cantora Anitta usou suas redes sociais para defender um voto de mudança no Rio de Janeiro. Isso, obviamente, representa o voto em Paes, já que Crivella tenta a reeleição.

“Galera, segundo turno chegando. E aí… bora entender que o nosso Rio de Janeiro tá todo cagado e não da pra continuar como está? Bora mudar?”, escreveu Anitta.

Apesar da declaração pública, a cantora fez questão de informar que votou numa mulher no primeiro turno, sem dizer qual – havia várias, como Martha Rocha (PDT), Benedita da Silva (PT) e Renata Souza (Psol), por exemplo. E disse que lamentava não ter essa opção no segundo turno.

“Antes que venham de ki ki ki pra cima de mim… embora eu não deva satisfação, venho dizer que no primeiro eu votei em uma MULHER por acreditar que é preciso termos mais mulheres na política”, afirmou.

“Porém, infelizmente, não temos presença feminina no segundo turno. Então vamos agir com sabedoria? Votar branco ou nulo é deixar o Rio como está… LARGADO”, explicou.

Neste sábado, Anitta foi mais explícita no apoio a Paes citando seu número (25) e revelando seu “desespero” na eleição é pedindo para que as pessoas não deixem de votar no domingo.

“Não votem branco. Não votem nulo amanhã. Alô Rio #25…pelo amor…(juro eu tô desessssperada)”, escreveu a cantora nas suas redes sociais.