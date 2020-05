ANPR quer volta da discussão sobre lista tríplice para PGR

Em meio aos debates sobre uma possível denúncia de Augusto Aras contra Jair Bolsonaro, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) tenta retomar o debate sobre a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República (PGR). “Considerando que cabe ao PGR investigar e acusar criminalmente o presidente da República, seria certamente mais adequado, partindo do princípio do fortalecimento institucional e da independência de atuação, que a lista fosse respeitada no âmbito do Ministério Público Federal”, afirma a entidade em nota.

Caso o ministro Celso de Mello decida apresentar denúncia após concluído o inquérito de possível interferência de Jair Bolsonaro na PF, caberá a Aras decidir se acata ou não o pedido. Caso o PGR abra um inquérito, ele ainda tem de ser aprovado pelo plenário da Câmara. “É hora de retomar esse debate. Que o momento atual impulsione a sociedade o Congresso Nacional a apoiarem a incorporação definitiva do procedimento à Constituição, por meio de Emenda. Isso significa o fortalecimento não apenas do MPF, mas da própria sociedade brasileira, a qual todos os membros da instituição servem”, diz a ANPR.