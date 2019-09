Anthony Garotinho e Rosinha são presos no Rio

Equipe BR Político

Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta terça-feira, 3, os ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. A ação, batizada de Secretum Domus, visa a cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra os ex-governadores e contra Sérgio dos Santos Barcelos, Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes e Gabriela Trindade Quintanilha. Os mandados estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e em Campos dos Goytacazes.

Eles são suspeitos de envolvimento em um esquema de superfaturamento em contratos para a construção de casas populares entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. Os mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, de acordo com a Globonews.

Nos últimos anos, depois de ser preso mais de uma vez, Garotinho já não ostentava mais a mesma força política e popularidade que teve no início dos anos 2000, quando conseguiu eleger sua esposa ao governo do Rio.