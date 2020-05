Antigos adversários, Serra e Suplicy juntos pela renda básica universal

Antigos adversários em São Paulo, José Serra (PSDB) e Eduardo Suplicy (PT) estão trabalhando do mesmo lado pela instituição de uma renda básica universal. A ideia é uma das principais bandeiras de longa data do petista e ganhou um projeto de lei do tucano no Senado Federal. “Meu projeto tem como base a Lei 10.835/04, que institui a renda básica de cidadania e foi originada por meio de proposta do ex-senador Suplicy”, disse Serra.

Serra conquistou seu atual mandato de senador em 2014, derrotando justamente Suplicy na disputa pela vaga paulista na Casa Legislativa. “Este é um momento oportuno para avançar na ideia de uma renda básica universal. Minha proposta pretende aperfeiçoar a lei da renda básica de cidadania, definindo os critérios de recebimento e a fonte de custeio”, explicou o senador.

A proposta daria o benefício para todos os brasileiros em “situação de vulnerabilidade, incluindo trabalhadores informais e MEIs e seria custeado com a revogação da isenção sobre dividendos e lucros distribuídos de pessoa jurídica para pessoa física. Suplicy, por sua vez, disse que entrará em contato com Serra para saber mais da proposta. “Certamente é uma notícia bem vinda”, comemorou o petista.