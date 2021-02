Anvisa altera regras para concessão de uso emergencial para vacinas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidir facilitar a concessão de uso emergencial para vacinas contra o coronavírus. A entidade exigia a realização da fase 3 dos testes (que avalia a eficácia do produto) no Brasil. Agora, isso não é mais necessário. Isso deve facilitar a vinda para o País de imunizantes como da Sputinik V e da Moderna, que não tem testes de fase 3 conduzidos com brasileiros em território nacional.

A nova regra fala que “preferencialmente possuir um dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento (DDCM) anuído pela Anvisa e o ensaio clínico de fase 3, pelo menos, em andamento” no Brasil. Entretanto, nestes casos, a agência exige o acesso total aos dados, o acompanhamento dos vacinados por pelo menos 1 ano e a demonstração de que os estudos pré-clínicos forma conduzidos de acordo com diretrizes nacionais e internacionais.