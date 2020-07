Anvisa aprova ensaio clínico para mais duas vacinas para coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 21, um ensaio clínico que estudará mais dois tipos de vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfizer. Segundo a agência, o estudo prevê a participação de cerca de 29 mil voluntários. Desse total, 5 mil no Brasil, nos Estados de São Paulo e Bahia. O estudo é o terceiro autorizado pela Anvisa no País, depois dos ensaios das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford e pela empresa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

As vacinas que serão estudadas no ensaio são baseadas em ácido ribonucleico (RNA), que codifica um antígeno específico do vírus Sars-CoV-2. Em nota, a Anvisa informou que os resultados de etapas anteriores “demonstraram um perfil de segurança aceitável das vacinas candidatas.” Nesta terça, os testes da terceira fase da vacina da Sinovac inciaram em São Paulo. Na segunda, foram publicados resultados positivos sobre as duas primeiras fases de testes da substância desenvolvida por Oxford.