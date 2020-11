Anvisa autoriza retomada dos testes de vacina da Johnson

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a retomada dos testes clínicos da vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela Johnson & Johnson no País nesta terça-feira, 3. Suspensos desde 12 de outubro, depois que um participante dos estudos nos Estados Unidos apresentar um evento adverso grave, os testes da vacina já haviam sido aplicados em 12 voluntários no Rio de Janeiro.

“Após avaliar os dados do evento adverso e as informações do Comitê Independente de Segurança e dados da autoridade regulatória norte-americana (Food and Drugs Administration -FDA) a Anvisa concluiu que a relação benefício e risco se mantém favorável e que o estudo poderá ser retomado”, informou a Agência.

O estudo é previsto para ocorrer com testes em 11 Estados e até 7.560 voluntários. Segundo a nota da Anvisa, os “eventos adversos” continuarão sendo acompanhados. “Caso seja identificada qualquer situação grave com voluntários brasileiros, irá tomar as medidas previstas nos protocolos para a investigação criteriosa”, afirmou.