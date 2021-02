Anvisa avalia retirar exigência de estudo em fase 3 para vacina contra covid-19

Para facilitar a entrada da vacina Sputnik V no País, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve mudar uma das regras que baliza o pedido de empresas para o uso emergencial de imunizantes contra a covid-19 no Brasil. A agência avalia retirar a exigência de que estudos de fase 3 estejam em andamento em território nacional para conceder este aval.

A discussão ocorre no momento em que a Anvisa é pressionada para liberar o uso do imunizante, desenvolvido pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. No Brasil, a União Química afirma que pode receber 10 milhões de doses prontas do imunizante até março. Além disso, entregar 150 milhões de unidades em 2021, somando a produção que seria feita no Brasil.

A Sputnik V tem eficácia de 91,6% contra casos sintomáticos da covid-19. Os dados, avaliados por pesquisadores independentes, foram publicados ontem pela revista científica The Lancet. A vacina já está sendo aplicada na Rússia e em outros países, como Argentina e Argélia.

A retirada desta exigência também pode facilitar a entrada de outras vacinas no País. O laboratório indiano Bharat Biotech, por exemplo, já mostrou interesse em trazer a Covaxin ao setor público e privado brasileiro.

Em relação à Sputnik V, mesmo que caia a exigência da fase 3 de pesquisa, a agência ainda aguarda dados de segurança e eficácia do imunizante. Ao Supremo Tribunal Federal (STF), a agência aponta a falta de dados básicos da vacina. Já a União Química chama, na mesma ação, as cobranças da Anvisa de “exageradas”. Como você leu no BRP, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), também considera que há por parde da Anvisa “exigências burocráticas” em excesso.

A Bahia tem acordo de cooperação para o fornecimento de até 50 milhões de doses.

Atualmente, a Anvisa cobra que estudos finais da vacina estejam pelo menos sendo conduzidos no Brasil. Por esta regra, apenas as vacinas de Oxford/AstraZeneca, a Coronavac e os imunizantes da Janssen e da Pfizer podem solicitar o uso emergencial no País, segundo o Estadão.