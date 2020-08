Anvisa avisa que cloroquina ainda precisa de ‘receita especial’

Ao contrário do que foi propagandeado por Jair Bolsonaro em sua live na última quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) avisou que não está liberada a compra de cloroquina com receita simples. Como mostra o Estadão, a agência avisou que não fez mudanças na determinação, em vigor desde que a droga teve especulada sua eficácia contra o coronavírus.

“A norma tem por objetivo coibir a compra indiscriminada desses medicamentos, que têm sido amplamente divulgados”, disse a entidade. A regra vale para cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina.

Na noite de quinta, Bolsonaro disse que o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o avisou de que a resolução seria alterada para permitir a compra dos medicamentos com uma receita simples, sem retenção de via. As drogas são defendidas pelo presidente da República como uma espécie de “panaceia” contra o covid-19, mesmo com inúmeros testes tendo demonstrado que elas não funcionam ante o vírus.