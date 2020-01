Anvisa cria grupo de emergência para monitorar coronavírus

Equipe BR Político

Com o aumento do número de mortos e infectados pelo novo coronavírus ao redor do mundo, a Anvisa criou um Grupo de Emergência em Saúde Pública para monitorar e conduzir as ações referentes vírus. A portaria de criação está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28.

Hoje, a China confirmou que chegou a 106 o número de mortes pelo novo coronavírus, sendo 100 apenas na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, cidade considerada como epicentro da doença. Já há 4.515 infectados. Outros 12 países, em três continentes, também reportaram casos.

Ao chegar em Brasília, depois de missão na Índia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai “atrás” do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, “para tomar pé sobre o que está acontecendo”. Por enquanto, o governo diz que a situação está sob controle no País.