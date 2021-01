Com 3 votos favoráveis, a diretoria colegiada da Anvisa formou maioria para libera mais 4,8 milhões de doses da CoronaVac, vacina que foi desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com uma empresa chinesa, para uso emergencial. A vacina teve 6 milhões de doses liberadas no último domingo, com todos os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária votando por sua utilização controlada em todo o País.