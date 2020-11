Anvisa paralisa testes com Coronavac

A Anvisa paralisou na noite dessa segunda-feira, 9, os testes com a vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com empresas chinesas. Como mostra o Estadão, o motivo alegado pela agência foi o registro de uma “evento adverso grave”, que pode ser desde um efeito colateral até a morte de um voluntário, mas não foi revelado qual seria o problema. Não é a primeira vacina que está sendo testada no Brasil que tem uma paralisação. A vacina de Oxford com a AstraZeneca também teve os testes momentaneamente parados.