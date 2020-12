Anvisa prorroga validade de testes encalhados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 9, o uso por mais quatro meses dos cerca de 7 milhões de testes para detectar a covid-19 que estavam encalhados no Ministério da Saúde e perderiam a validade neste nês. Para uso dos exames, no entanto, a pasta terá de realizar análises mensais no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).

A contagem dos quatro meses é feita a partir do vencimento original dos testes. O anúncio foi feito pela diretora da Anvisa, Cristiane Jourdan, durante audiência na Câmara dos Deputados. A decisão “leva em consideração a situação epidemiológica e a importância da testagem”, disse.

Segundo a agência, trata-se de um aval “excepcional” para consumo do produto além dos 8 meses de validade original. Na semana passada, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a extensão da validade já estava programada desde que os testes foram comprados. O governo dependia do aval da Anvisa para aplicar as novas datas de vencimento.