Anvisa rejeita vacina Sputinik V

Um dia depois do pedido do uso emergencial da vacina Sputinik V, desenvolvida pela Rússia, ter sido protocolada, a Anvisa rejeitou o imunizante. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a vacina não atende os requisitos mínimos para sua utilização em caráter de emergência no País, como ter a fase 3 de testes sendo conduzida em terras tupiniquins. A Sputinik V será fabricada no Brasil pelo laboratório União Química, que pediu o uso emergencial de 10 milhões de doses. Ela já é utilizada por Argentina, Bolívia, Argélia, Sérvia e Palestina.