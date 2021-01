Anvisa se reúne com União Química para discutir pedido de registro da Sputnik V

Depois de o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar, na quarta-feira, 10, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) envie em 72h informações sobre o pedido de uso emergencial da Sputnik V, vacina contra a covid-19 desenvolvida na Rússia, membros da agência vão se reunir, na tarde de hoje com representantes da farmacêutica União Química, responsável pela produção da Sputnik V na América Latina, para discutir a requisição de uso do imunizante russo no País, segundo a CNN Brasil.

As informações solicitadas pelo ministro serão usadas para embasar a decisão sobre um pedido do governo da Bahia para autorização da importação e distribuição de vacinas mesmo antes da aprovação da Anvisa, desde que os imunizantes já tenham aval de autoridade sanitária estrangeira ou da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

A Sputnik V já foi aprovada e está sendo utilizada em países como Argentina, Bolívia, Paraguai e Venezuela, argumentou o governo da Bahia.