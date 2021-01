Enquanto Jair Bolsonaro diz que o Brasil está quebrado, seu filho Eduardo Bolsonaro elogia a recuperação da economia.

“Com o governo Jair Bolsonaro, o Brasil é um dos países que se recupera mais rapidamente do caos econômico gerado pela pandemia. Como explicou o ministro da Economia, Paulo Guedes, recentemente, seguimos no rumo certo: 2021 é bem promissor”, afirmou Eduardo falando o oposto do pai.