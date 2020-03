Ao lado de Dilma e Haddad, Lula vira cidadão parisiense

Equipe BR Político

Ao lado de seus dois últimos “indicados” para concorrer à Presidência da República pelo PT, o ex-presidente Lula recebeu o título de “cidadão parisiense” das mãos da prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo. Em seu discurso, citou o encontro com o papa Francisco. “No recente encontro que tive com Sua Santidade papa Francisco, fiquei contagiado pelo entusiasmo com que ele convoca os jovens economistas a debater e buscar saídas para essa questão (da desigualdade), que é crucial para o presente e o futuro”, disse.

“Quero propor aos dirigentes políticos, aos governantes e à sociedade civil dos mais diversos países que promovam, não apenas o debate, mas ações concretas em conjunto, para reverter a desigualdade”, afirmou o ex-presidente.