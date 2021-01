Ao lado de Pacheco, Kassab diz que bancada escolherá candidato

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (SP), afirmou nesta terça, 5, ao lado do candidato de Davi Alcolumbre (DEM-AP) à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que caberá à bancada do seu partido a escolha do nome na disputa ao comando da Casa. O ex-ministro e o líder do partido no Senado, Otto Alencar (BA), além de senadores mineiros da sigla, se reuniram hoje com o prefeito Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, para tratar da sucessão.

“O PSD tem tido uma postura, através de seus dirigentes, de não interferir nas decisões das bancadas, não que possa no futuro haver necessidade, mas até hoje não houve. Essa é uma questão interna da bancada. A bancada está se reunindo, vai decidir qual é o melhor candidato para presidir o Senado. O partido tem uma ingerência mínima (nessa escolha)”, afirmou. A expectativa era de que Kassab anunciasse o apoio a Pacheco.