Ao lado do presidente, Toffoli diz que Brasil enfrenta ‘muito bem’ a covid

Bem que o presidente do STF, Dias Toffoli, disse ontem que o momento é de “harmonia, de equilíbrio e de ação coordenada entre as instituições e os Poderes da República”. Hoje, por exemplo, em reunião ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro declarou que o Brasil “conseguiu conduzir muito bem essa situação”, em referência às políticas de combate ao novo coronavírus no Brasil desde que a OMS declarou haver uma pandemia, em 11 de março. “Apesar daquilo que aparece na imprensa, uma coisa aqui e ali, a verdade é que as instituições funcionaram. Os ministérios funcionaram, o SUS funcionou, as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional aprovou, adequou, melhorou ou de alguma forma também sancionou, foram medidas extremamente importantes para que o País não entrasse em situação de calamidade pública”, afirmou Toffoli.

Ontem, em seu discurso de abertura de sessão da Corte, o ministro registrou que “até há pouco, haviam sido registrados 1.660 processos e proferidas 1.473 decisões nesta Corte acerca da pandemia. Desde o dia 12 de março, o Tribunal já julgou 3.319 processos colegiadamente, em sessões do plenário e das Turmas”, o que sugere que a situação não esteja tão bem assim. Segundo informa o Estadão, Toffoli, no entanto, não gostou da chegada inesperada de Bolsonaro com câmera para registrar ao vivo a reunião. A forma encontrada pelo ministro de registrar seu dissabor foi dizer que é preciso uma coordenação entre governo federal, Estados e municípios, hoje em falta na administração federal. No Brasil, a doença matou oficialmente 8.536 mortes e contamina hoje 125.218 em todas as unidades federativas, de acordo com o Ministério da Saúde.