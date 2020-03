Ao menos 3 Estados relaxam isolamento contra coronavírus

Os governos do Mato Grosso, Rondônia e Santa Cataria relaxaram medidas de isolamento social no atual contexto de pandemia do coronavírus. No Centro-Oeste, Mauro Mendes (DEM-MT) baixou decreto na quinta-feira, 26, permitindo o funcionamento de academias, bares, lanchonetes, restaurantes, shows, eventos e reuniões de toda natureza, além de restabelecer a circulação do transporte público municipal e metropolitano com passageiros sentados. Segundo ele, as normas “estão alinhadas com as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e com a nota técnica expedida pela Sociedade Brasileira de Infectologistas (SBI)”.

Em Rondônia, Marcos Rocha (PSL) assinou decreto na noite de quarta-feira, 25, liberando o funcionamento parcial do comércio em todo o Estado. Também voltam a funcionar indústrias, obras e serviços de engenharia, oficinas mecânicas, autopeças, hotéis e hospedarias.

No Sul, após uma manifestação de 50 entidades empresariais catarinenses, Carlos Moisés (PSL) anunciou um “Plano Estratégico de Retomada das Atividades Econômicas” que permite a reabertura de restaurantes, academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral a partir de 1º de abril. As escolas e o serviço de transporte coletivo continuam suspensos. Um dia antes, Moisés afirmara que o momento era “de ficar em casa”.