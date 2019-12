Liberação de emendas: aos meus amigos tudo

Equipe BR Político

Parlamentares do Centrão e aliados do presidente Jair Bolsonaro foram os maiores beneficiados com a liberação de emendas no ano. O deputado Marco Feliciano (Podemos-SP), fiel escudeiro do presidente, lidera o top 10 dos beneficiados. Dos R$ 15 milhões indicados por ele no Orçamento deste ano, R$ 12 milhões já foram pagos. Ao todo, até semana passada foram executados R$ 4,2 bilhões.

No ranking, PSD, MDB, DEM, PTB, PL e PP lideram a lista das legendas que mais conseguiram, proporcionalmente, liberar os recursos dos seus deputados. No entanto, no top 10 dos que conseguiram liberar mais em emendas há um “intruso”. O ex-deputado Andres Sanchez (PT-SP) já teve R$ 13,9 milhões empenhados.

Questionado sobre o motivo de ter mais emendas liberadas em relação aos colegas da Câmara, Feliciano disse ter um perfil diferente da maioria, mas negou favorecimento do Planalto. “A maioria dos deputados tem acordo com prefeito e essas coisas. Eu não tenho”, afirmou.

O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre a ordem da liberação de emendas, segundo o Estadão.