Apoiadores de Moro e Bolsonaro se enfrentam em Curitiba

Defensores e detratores do ex-ministro Sérgio Moro, ambos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, se enfrentaram nesta tarde de sábado, 2, na porta da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde o ex-titular da Justiça e Segurança Pública prestou depoimento no inquérito em que acusa o chefe do Planalto de interferência política na PF. A Polícia Militar do Paraná intercedeu para que os dois bandos fossem isolados.

Guerra da Secessão na Republiqueta de Curitiba! Apoiadores de Moro e Bolsonaro brigam na entrada da Polícia Federal, onde Moro irá depor daqui a pouco. pic.twitter.com/jPptHdZ8HL — Rodrigo Sartoti 👨🏽‍🏫 (@sartoti) May 2, 2020