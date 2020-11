Após 18 dias de apagão no Estado do Amapá, Jair Bolsonaro finalmente decidiu ir conferir a trágica situação de perto. O presidente da República aceitou um convite de Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, para ir a Macapá na tarde deste sábado. O caos na região acontece desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em um transformador causou um blecaute total no Amapá. Bolsonaro só se manifestou sobre o caso no dia 7 de novembro.