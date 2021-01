Após 50 mil mortes, Plano SP terá nova classificação hoje

Após superar a marca de 50 mil mortes pela covid-19 no Estado, uma nova classificação do Plano São Paulo será anunciada nesta sexta-feira, 22, pelo governo paulista. O plano se baseia nos indicadores do sistema de saúde para regular a flexibilização da economia no Estado.

Com o anúncio de hoje, todos os municípios paulistas deverão ir para fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, aos finais de semana e feriados, segundo o Estadão. A medida começaria a valer a partir da noite de hoje.

De acordo com o novo planejamento, após os finais de semanas e feriados, as regiões retornarão para as fases em que se encontravam.

O modelo parecido com o aplicado pelo governo no mês de dezembro, para tentar convencer a população a não se aglomerar nas festas de Natal e Réveillon.