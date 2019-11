Após acordo com Moro, Senado prioriza PL sobre 2ª instância

Equipe BR Político

Depois de acordo fechado na terça-feira, 19, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, senadores decidiram patrocinar e priorizar um projeto de lei para autorizar a prisão após condenação em segunda instância. A pauta começou a ser discutida há pouco, nesta quarta, 20, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

De acordo com anúncio feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a votação do texto nesta quarta-feira, 20, deve ocorrer tanto na CCJ quanto no plenário da Casa.

Segundo o Estadão, os senadores vão resgatar um projeto de lei apresentado pelo senador Lasier Martins (Pode-RS) em 2018. A relatora, Juíza Selma (Pode-MT), vai apresentar um substitutivo ao texto com base no acordo costurado com Moro.