Após aproximação com Moro, Huck almoça com Rodrigo Maia

Luciano Huck, possível candidato à Presidência em 2022, não quer perder o apoio do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Após o “mal-estar” provocado pelo encontro com o ex-ministro Sérgio Moro, o apresentador esteve nesta segunda-feira com Maia para “explicar” o contexto, segundo a coluna de Lauro Jardim em O Globo. Huck teria justificado o encontro dizendo que agora é “hora de conversar” e que se reuniu com Moro da mesma forma que esteve com Flávio Dino (PCdoB).

Maia não reagiu bem ao saber de uma possível intenção de Huck de formar uma chapa que teria o ex-ministro da Justiça. O presidente da Câmara falou que não apoiaria tal candidatura, com um nome de “extrema-direita”. Maia, assim como boa parte de políticos de centro, são críticos de Moro e da Lava Jato. Nomes de esquerda como o próprio Dino também não embarcariam em uma candidatura que tivesse ao seu lado o ex-juiz.