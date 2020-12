Após assalto a banco, Helder Barbalho vai a Cametá

Após uma quadrilha assaltar uma agência do Bando do Brasil e tomar as ruas de Cametá (PA) no começo da madrugada desta quarta-feira, 2, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a cúpula da segurança pública do Estado se deslocaram nesta manhã para o município, que fica a 235 km de Belém. Por enquanto, ninguém foi detido.

A ação foi parecida com a registrada ontem em Criciúma (SC). Os bandidos usaram moradores da cidade como escudo humano e atacaram um quartel da PM. Um homem foi morto após ser feito refém. Outra pessoa foi atingida na perna e está internada no hospital da cidade, mas não corre risco de vida.

“Estamos nos deslocando para Cametá, para estarmos acompanhando as investigações e o enfrentamento a esta quadrilha que atuou na última madrugada no município de Cametá. Nós não descansaremos enquanto não esclarecermos e prendemos aqueles que trouxeram pânico para a cidade de Cametá”, disse o governador em vídeo publicado no Twitter.