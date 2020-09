Incra vai usar Força Nacional em assentamento do MST

Cinco dias após um ataque deixar oito pessoas feridas no assentamento Jacy Rocha, em Prado, no sul da Bahia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, atendendo a pedido do Ministério da Agricultura vai enviar cerca de 100 agentes da Força Nacional para atuarem na área. Segundo a pasta, eles foram destacados para acompanhar os “os trabalhos de campo dos servidores do Incra”. Segundo nota da pasta chefiada pela ministra Tereza Cristina, o Incra criou uma força-tarefa para acelerar o processo de titulação em assentamentos da reforma agrária localizados nos municípios de Mucuri e Prado.

“A presença dos agentes, autorizada pelo Ministério da Justiça em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, visa impedir que novos ataques aconteçam, garantindo o bom andamento da operação”, diz o texto.

O ataque ocorrido na madrugada da última sexta-feira, 28, está sob investigação da Polícia Federal. Além dos feridos, o episódio deixou casas destruídas, um trator e uma moto incendiados. De acordo com o MST, o incêndio foi causado por “uma família que tem relação direta com o tráfico de drogas”, que foi colocada na terra pelo próprio Incra.

“O terror se tornou palpável e estão acusando o povo sem terra de atear fogo nas casas, quando na verdade todas as ações foram feitas pela família que o Incra e a Polícia Militar colocaram no assentamento”, diz nota do movimento. “Quadrilhas organizadas, com apoio comprovado de instituições como o Incra estão atacando os assentados e fazendo um plano de extorsão e criminalização das famílias assentadas do Extremo Sul da Bahia”, afirma o texto.

Do outro lado, pasta chefiada pela ministra Tereza Cristina afirma que ação que está sendo prometida tem como meta do governo “garantir aos assentados a titulação da terra onde vivem e produzem sem prejuízo no acesso às ações e benefícios específicos da reforma agrária. Com a posse definitiva do lote, os beneficiários terão direito a acessar todas as políticas públicas destinadas aos pequenos produtores rurais”, diz nota.