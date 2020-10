Após ausências, candidatos organizam debate ‘na frente’ da casa de Greca

Em resposta às ausências do candidato à reeleição na prefeitura de Curitiba, Rafael Greca (DEM), em debates, candidatos que disputam o cargo nas eleições municipais deste ano estão organizando um evento na Praça da Espanha, a uma quadra do apartamento onde vive o atual prefeito. Até agora, sete postulantes ao cargo já confirmaram presença no debate “na porta da casa” de Greca.

O atual prefeito aparece em posição confortável na corrida pela reeleição. Pesquisas apontam Greca em primeiro lugar, com vantagem suficiente para levar a vitória já no primeiro turno. A primeira ausência de Greca ocorreu no debate realizado pela Band, em 1º de outubro, quando o prefeito estava contaminado pelo novo coronavírus.

Camila Lanes (PCdoB), Carol Arns (Podemos), Eloy Casagrande (Rede), Fernando Franscischini (PSL), João Arruda (MDB), Paulo Opuszka (PT) e Professor Mocellin aceitaram participar do debate. A previsão é de que o evento seja realizado na próxima terça-feira, 20.

A proposta foi lançada pelo candidato do MDB, na última quinta, durante sabatina no Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba. “Eu apenas sugeri o debate para todos durante a sabatina, e todos os candidatos estão demonstrando que vão tornar essa ideia em realidade. Todos os candidatos estão dispostos a apresentar suas propostas para cidade e mostrar a Curitiba verdadeira que o prefeito esconde com a sua propaganda”, afirmou Arruda no Twitter.

“Eu aceitei o desafio de todos os candidatos a prefeito de Curitiba, em razão do nosso prefeito atual Rafael Greca estar fugindo dos debates, fugindo dos momentos em que teria que prestar contas do que fez antes e durante essa pandemia”, disse o deputado Fernando Francischini em vídeo publicado no Twitter.

“Nós curitibanos esperamos que o prefeito respeite a democracia, que entenda que tem que prestar contas. Nós vamos debater na casa do Rafael Greca com os demais candidatos, os problemas, mas principalmente as principais soluções e projetos que Curitiba merece para os próximos anos”, completou Francischini.