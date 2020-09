Após avião arremeter por causa da fumaça, Bolsonaro fala em ‘chuvas’

Jair Bolsonaro parece ter, ao menos na sua cabeça, encontrado uma explicação para o “susto” da última sexta-feira, quando seu avião teve de arremeter ao tentar aterrissar em Sinop (MT). O motivo oficial é de que as fumaças provenientes das queimadas prejudicaram a visibilidade dos pilotos. Mas eu suas redes sociais, o presidente levantou a possibilidade de que as nuvens eram chuva, já que vem minimizando a gravidade dos incêndios que atingem o Pantanal.

“Sexta-feira estive em Sinop e Sorriso/MT. Por ocasião do pouso nosso avião arremeteu por falta de visibilidade. Por coincidência as chuvas chegaram no sábado”, escreveu Bolsonaro, postando um vídeo que mostra a chuva que atingiu a região ontem. Dados do Prevfogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos incêndios florestais do Ibama, mostram que 1,2 milhões de hectares no Estado já foram queimados. No Mato Grosso do Sul são 1 milhão de hectares em chamas.

