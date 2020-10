Após briga relâmpago, Maia faz as pazes com presidente do BC

Nesta quinta-feira, 29, os ânimos estão à flor da pele em Brasília. Após expor no Twitter o seu descontentamento por um suposto “vazamento” de conversa particular entre ele e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou à rede social para reiterar, após uma ligação entre os dois, a confiança que tem no economista.

Como você leu no BRP, mais cedo, Maia escreveu: “A atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de Banco de um país sério”.

Uma hora mais tarde e após uma conversa com Campos Neto, o tom de Maia foi outro. “Recebi há pouco ligação do presidente do BC afirmando que ele não divulgou à imprensa a nossa conversa. Diante da palavra do presidente, o vazamento certamente foi provocado por terceiros. Deixo aqui registrado a ligação e a confiança que tenho nele”, escreveu.