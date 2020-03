Após carnaval no Guarujá, Bolsonaro se cala sobre mortes na Baixada

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro usou seu Twitter várias vezes ao longo desta terça-feira, mas nenhuma delas para postar nenhum pesar pela morte de 17 pessoas ou anunciar ajuda federal para os trabalhos de procura de mais de 30 desaparecidos nos deslizamentos que assolaram a Baixada Santista.

Poucos dias antes, Bolsonaro passou o carnaval com a família na base da Marinha no Guarujá, desfilou de moto pela cidade e cumprimentou banhistas na Praia Grande, para demonstrar sua popularidade em alta no litoral paulista. Tudo isso mereceu vídeos, posts nas redes sociais e envios por WhatsApp.

O presidente também não deu nenhum telefonema ao governador de São Paulo, João Doria Jr., para falar sobre a tragédia das chuvas na Baixada Santista.