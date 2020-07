Jair Bolsonaro irá ver de perto os estragos que o ciclone bomba provocaram no Sul do País. Em sua transmissão nas redes sociais desta quinta-feira, 2, o presidente afirmou que no sábado irá sobrevoar cidades do Estado para avaliar a dimensão do problema. “Sábado agora vamos para Santa Catarina. Tivemos um problema sério lá. Nunca tinha ouvido falar de ciclone bomba”, disse Bolsonaro.