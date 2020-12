Após Colégio Eleitoral confirmar vitória, Putin parabeniza Biden

Um dos últimos a parabenizar o presidente eleito Joe Biden, dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou na segunda, 14, o democrata por sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro passado. No mesmo dia, a vitória de Biden foi confirmada pelo Colégio Eleitoral do país.

“De minha parte, estou pronto para a interação e contatos com vocês”, disse Putin em seu telegrama de congratulações publicado pelo Kremlin, que em mais de uma ocasião se referiu ao mau estado das relações nos últimos anos entre os dois países.

“Relações prejudicadas não podem ser prejudicadas. Já estão prejudicadas”, disse o próprio presidente russo em novembro passado no programa de televisão “Moscou. Kremlin. Putin”.

Em seu telegrama, Putin deseja todo o sucesso a Biden e expressa sua confiança de que “a Rússia e os Estados Unidos, que têm uma responsabilidade especial pela segurança e estabilidade globais, podem, apesar de suas diferenças, realmente contribuir para a solução de muitos problemas e desafios que o mundo enfrenta hoje”.

Armas

Putin expressou esperança de que a posição de Biden sobre o controle de armas seja um elemento importante para “uma possível interação no futuro”.

É que em 5 de fevereiro expira o único acordo de redução de armas nucleares em vigor entre as duas potências, o START III ou New START, sem que os dois países tenham conseguido chegar a um acordo sobre sua prorrogação ou negociar novos termos.

Em outubro passado, Putin propôs prorrogar o tratado por um ano sem condições, mas sem mencionar a possibilidade de congelamento mútuo do arsenal nuclear exigido pelos EUA, embora posteriormente o Ministério do Exterior tenha esclarecido que Moscou está preparada para dar esse passo por doze meses se o pacto de redução de armas nucleares for prorrogado pelo mesmo período. As informações são da agência Efe.