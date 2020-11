Após críticas por apoio a João Campos, Dino faz aceno a Lula

O governador Flávio Dino (PCdoB-MA) votou neste domingo, 29, com uma camisa de Lula Livre. Ele deixou a militância petista pistola após oferecer apoio a João Campos (PSB), contra a candidata Marília Arraes (PT), em Recife. Seu partido faz parte da coligação do filho do ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014.

Já votei, sempre com muita gratidão aos que enfrentaram e derrotaram a ditadura militar, devolvendo-nos o direito de escolher nossos governantes. Na camisa, minha homenagem ao melhor presidente da história do Brasil: @LulaOficial pic.twitter.com/NWfjjJ0zlF — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 29, 2020